Freizeittipps Musikalisches Wochenende im St. Wendeler Land

Im März 1975 war The Ambassadors – U.S. Air Forces in Europe Band zu Gast in Türkismühle. „Mit Kompositionen wie Glenn Millers In the mood oder Entertainer, Titelmelodie des Films Films ,Der Clou‘, im Gepäck, erwiesen sich The Ambassadors damals als wahre Botschafter des Jazz“, blickt ein Sprecher der Gemeinde Nohfelden zurück. 49 Jahre später sind die Musiker nun erneut zu Besuch in Türkismühle. Am Samstag, 9. März, 19 Uhr, werden sie in der Gemeinschaftsschule auftreten. Veranstaltet wird das Konzert vom Freizeitclub und den Heimatfreunden Türkismühle. Tickets sind im Rathaus erhältlich, eventuell gibt es noch Restkarten an der Abendkasse. Kosten: fünf Euro pro Person.