Freizeittipps im Landkreis St. Wendel Sterne, Sport und Stadtführungen

Bei geführten Spaziergängen durch die Altstadt können Teilnehmer in die abwechslungsreiche Vergangenheit St. Wendels eintauchen. „Berühmte Feldherren, Künstler, Gelehrte und sogar die Stammmutter der Windsors haben in der charmanten Kleinstadt ihre Spuren hinterlassen“, heißt es auf der Internetseite der Stadt St. Wendel. Demnach würden Stadtführer und Nachtwächter ihre Besucher mit durch die Jahrhunderte nehmen und so manche Geschichte kennen, die man sich nur hinter vorgehaltener Hand erzähle. Die nächste Nachtwächterführung steht am Freitag, 1. September, um 21 Uhr an. Die nächste Stadtführung ist am Samstag, 2. September, um 11 Uhr geplant. Treffpunkt ist für beide Touren am Hauptportal der Wendelinusbasilika.