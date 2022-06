Veranstaltungstipps : Wohin am Wochenende?

Am Wochenende kann man auf der Burg Lichtenberg auf Zeitreise gehen, denn Samstag und Sonntag findet auf der Burganlage wieder der beliebte Mittelaltermarkt statt. Foto: Friedel Schepper

St. Wendel Zeitreise, Kirmes und Hartplatzhelden – das geht am Wochenende im St. Wendeler Land.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Grim Redakteur Lokalredaktion St. Wendel

Das kommende Wochenende ist das erste nach dem offiziellen Sommeranfang. Doch von Hitzefrei kann keine Rede sein, denn es ist wieder einiges los im St. Wendeler Land – und in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Gesichterparty

Zu einer „Gesichterparty auf Leinen“ lädt die Ausstellung von Petra Scheid aus Thalexweiler in die Johann-Adams-Mühle bei Theley. Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) eröffnet sie am Sonntag, 26. Juni, um 11 Uhr. Die gebürtige Bergweiler Bürgerin zeigt in ihrer Ausstellung eine Auswahl ihrer neuesten Acryl-Arbeiten, in denen der Mensch und ganz besonders Gesichter im Mittelpunkt stehen. Petra Scheid ist Autodidaktin. Sie wurde seit ihrer Schulzeit durch den saarländischen Künstler Werner Bauer gefördert. Seit 1995 stellte sie mehrfach aus. Die Ausstellung ist bis zum 31. Juli sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Für die Harten

„Fußball in seiner reinsten Form.“ Mit diesem Slogan wirbt der Förderverein des FC Walhausen für sein Sportfest. Das geht von diesem Freitag bis kommenden Sonntag über den Hartplatz des Furtbachstadions. Blut, Schweiß und echte Tränen erwarten demnach die Kicker, die an dem Hartplatzturnier teilnehmen. Die Vorrundenspiele beginnen an diesem Freitagabend um 19 Uhr und gehen am Samstag über den Nachmittag verteilt weiter. Am Samstagabend können die Kicker bei Musik aus der Konserve, serviert von DJ Geißevadder, ihre Wunden lecken. Am Sonntag gibt es dann Wikingerschach und gutes Essen. Um 18.30 Uhr steigt das Finale.

Blick ins All

Einmal im Monat lädt der Verein der saarländischen Amateurastronomen zum Vereinsabend auf den Peterberg – beziehungsweise in die Sternwarte. Nichtmitglieder, die an der Arbeit des Vereins interessiert sind und/oder einen Einblick in die aktive Amateurastronomie haben möchten, sind zur Teilnahme eingeladen. Termin: 25. Juni,, ab 19 Uhr. Allerdings bittet der Verein um eine vorherige Kontaktaufnahme, damit die Besucher auch entsprechend betreut werden können. Die Teilnahme wird per E-Mail bestätigt. In der Sternwarte herrscht ausnahmslos Maskenpflicht. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.sternwarte-peterberg.de.

Kirmestreiben und Livemusik

Hier spielt die Musik: Fünf Tage lang feiert Theley ab diesem Freitag Kirmes und fast jeden Tag gibt es Live-Musik. Los geht es am um 19 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich, ab 20 Uhr will die Gruppe „Sound seventyfive“ Stimmung machen. Am Samstag spielt ab 21 Uhr Elliot, und am Sonntag die Band „Fooling around“ – allerdings bereits ab 19 Uhr. Gute neun Stunden vorher, also um 10 Uhr, beginnt der Frühschoppen. Auch der Kirmesmontag startet mit einem Frühschoppen, allerdings erst um 11 Uhr. Dafür wird der Musikverein Concordia Theley aufspielen. Anschließend wird ein DJ die Plattenteller kreisen lassen. Am Dienstag wird die Kirmes beerdigt.

Nachbars grünes Wohnzimmer

Einmal einen Blick in das grüne Wohnzimmer anderer Leute werfen? Das können Gartenliebhaber am kommenden Sonntag, 26. Juni, zwischen 10 und 18 Uhr tun. Anlass ist der Tag der offenen Gartentür, zu dem der Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz lädt. Die Gärten sind nach Verbandsangaben sehr vielfältig, zeigen verschiedene Stilrichtungen und Schwerpunkte. Der Tag biete Gelegenheit, sich die Gärten anderer Gartenliebhaber anzuschauen und Anregungen für den eigenen Garten zu sammeln. Eine Liste, welche Gärten im St. Wendeler Land ihre Pforten für Besucher öffnen, findet sich im Internet unter www.gartenbauvereine.de.

Mittelalter lebt auf