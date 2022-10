Freizeittipps : Käse, Bahn und Lichtverschmutzung

Die Ostertalbahn geht am kommenden Montag wieder auf Fahrt. Foto: Schepper/AKO

St. Wendel Ein langes Wochenende steht vor der Tür, denn am Montag wird der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Wir haben ein paar Tipps für unsere Leser zusammengestellt, wo sie was im St. Wendeler Land erleben können.

Von Thorsten Grim Redakteur Lokalredaktion St. Wendel

Kirchweih in Freisen

An diesem Wochenende feiert Freisen seine Kirmes. Am Samstag beginnt das Kirmestreiben um 13.30 Uhr im Kneipchen, ab 20 Uhr steigt im Festzelt eine Rocknacht mit Searching 25 und Downsphere. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen im Kneipchen ab 10 Uhr. Um 14 Uhr findet dann der Kirmesstrauß auf dem Balkon des Feuerwehrgerätehauses (Burgstraße) statt. Ab 18 Uhr geht es im Festzelt unter dem Motto „Don’t Stop The Party“ im Festzelt rund. Der Frühschoppen am Kerwemontag beginnt wiederum um 10 Uhr im Kneipchen, zur gleichen Zeit lädt der Musikverein zum Frühschoppen ins Kolpinghaus. Beerdigt wird die Kirmes dann am Dienstag, 4. Oktober. Aufstellung des „Trauerzuges“ ist um 19.45 Uhr vor dem Zelt. Anschließend gibt es ein Feuerwerk.

Licht aus – Teleskop raus

Lichtverschmutzung ist allgegenwärtig und hat seinen Ursprung in der vielerorts übertriebenen nächtlichen Beleuchtung. Dies hat Folgen für Mensch und Natur. An diesem Samstag, 1. Oktober, kann man in einem Vortrag erfahren, welche Gefahren für Mensch und Natur daraus erwachsen und welche Möglichkeiten es zur intelligenten Beleuchtung gibt. Das Projekt „Sankt-Wendeler-SternenLand“ zeigt zudem in der Realität, wie man Lichtverschmutzung erfolgreich begrenzen kann. Im Anschluss an den Vortrag, der um 20 Uhr beginnt, finden bei guter Witterung (klarem Himmel) Mondbeobachtungen mit den Teleskopen der Sternwarte Peterberg statt. Voraussetzung zur Teilnahme ist die Beachtung der geltenden Corona-Regeln.

Abschluss der Orgelmusik-Reihe

Das Finale der Konzert-Reihe „Orgelmusik am Abend“ steht an. An diesem Samstag, 1. Oktober, spielt Sebastian Benetello ab 20 Uhr Werke von J. Demessieux, R. Schumann, F. Liszt, J.S. Bach und weiterer Komponisten. Zudem improvisiert er in der Wendelinus-Basilika über ein gegebenes Thema. Benetello studierte Musikerziehung bis zum Vordiplom und katholische Kirchenmusik bei Wolfgang Rübsam, Andreas Rothkopf, Theo Brandmüller und Andreas Göpfert. Daran schloss sich ein Dirigierstudium bei Toshiyuki Kamioka an. Seit 2015 ist Benetello Regionalkantor im Bistum Trier und Leiter der Fachstelle für Kirchenmusik in Marpingen, mit Dienstort als Kantor an der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Marpingen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird aber gebeten.

Leckeres auf dem Plateau

Auf jede Menge Genuss dürfen sich die Gäste des Wein- und Käsemarktes auf dem Schaumberg-Plateau bei Tholey freuen. Angeboten werden hochwertige, internationale Produkte, aber es gibt auch kulinarische Leckereien aus der Region.

Zwischen 11 und 20 Uhr besteht am kommenden Montag, 3. Oktober, für Besucher die Möglichkeit, mehr als 20 Weine aus deutschen und französischen Anbauregionen zu kosten – und zu kaufen. Verschiedene regionale Käsehersteller präsentieren ihr Angebot, das ergänzt wird von weiteren Spezialitäten-Stände. Es gibt zudem eine Weinpräsentation im Himmelszelt, bei der regionale Weingüter ihr Angebot vorstellen. Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Tholey gemeinsam mit Globus St. Wendel organisiert.

Alles einsteigen, der Zug fährt ab