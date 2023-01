Freizeit-Tipps fürs St. Wendeler Land : Kunst, Krimilesung oder Kino?

St. Wendel Gerade sind in vielen Hallen im Landkreis Kappensitzungen angesagt. Aber auch abseits von karnevalistischer Unterhaltung gibt es vom 27. bis 29. Januar einige Freizeit-Angebot im St. Wendeler Land.

Kunstführung in der Abteikirche

Seit die umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Tholeyer Abteikirche abgeschlossen sind, ist sie Anziehungspunkt vieler Besucher. Das hängt vor allem mit den Fenstern zusammen, die nach den Entwürfen zweier Künstler geschaffen wurden. Der weltweit bekannte Gerhard Richter gestaltete die drei Chorfenster. Weitere 29 Fenster wurden von Mahbuba Maqsoodi geschaffen. Dem Thema Kunst ist eine eigene Schwerpunkt-Führung gewidmet. Diese startet nach Angaben der Gemeinde Tholey am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr. Die Teilnahme kostet pro Person zehn Euro.

Anmeldungen sind im Internet unter www.tholey.de/abteifuehrungen oder per Telefon (0 68 53) 5 08 66 erforderlich.

Krimi-Lesung mit TV-Kommissar

„Wenn Overbeck (wieder) kommt“ lautet der Titel einer Lesung am Freitag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr in der Kulturhalle in Hasborn-Dautweiler. Damit bezieht sich Schauspieler Roland Jankowsky auf seine wohl bekannteste Rolle: Kommissar Overbeck in der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“. Wenn der Darsteller nicht für TV-Formate vor der Kamera steht, ist er seit einigen Jahren auch erfolgreich mit Krimilesungen unterwegs. Die Kurzgeschichten im Programm bestechen laut Mitteilung durch Wortwitz und groteske Situationen.

Karten gibt‘s im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt 13 Euro) bei der Tourist-Information der Gemeinde Tholey, an der Abendkasse für 20 Euro (ermäßigt 18 Euro). Infos: Tel. (0 68 53) 5 08 66.

Gleich zwei Autoren lesen aus ihren Büchern

Zu einer Lesung, bei der sich auch ein Talent aus dem eigenen Dorf vorstellt, lädt der Verein zur Förderung der Dorfentwicklung Hoof. Wie ein Sprecher berichtet, wird am Samstag, 28. Januar, ab 15 Uhr Stefan Mörsdorf, saarländischer Umweltminister von 1999 bis 2009, zu Gast sein. Er liest aus seinem Buch „Schritt für Schritt – Auf dem Sternenweg zurück ins Leben“. Dieses berichtet von einer besonderen Pilgerwanderung, die er 2016, vier Jahre nach einem schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag, gestartet hatte. Zudem präsentiert die 16-jährige Nina Höll ihr Buch „Sternenstunde“, das sie unter dem Pseudonym Nina Utrata veröffentlicht hat.

Eintritt frei. Anmeldung per Telefon (0 68 56) 85 81.

Ausstellung im St. Wendeler Museum

Installation, Malerei und Zeichnungen gehören zur Ausstellung „…alles Übrige blieb unsichtbar“, die im St. Wendeler Museum zu sehen ist. Geschaffen wurden die Exponate von den Künstlerinnen Mirjam Elburn und Malgorzata Sztremer. Wie eine Sprecherin berichtet, gestaltete Elburn für die Schau eine textile Installation, die aus mehreren farbigen Schichten besteht. Diese bilden Zwischenräume und erlauben Durchblicke auf dahinterliegende Stoffbahnen. Sztremer hingegen schuf surrealistisch anmutende Bilder, die von Märchen und Mythen inspiriert sind. Aquarelle, Fotos und Zeichnungen vervollständigen die Schau. Diese ist am Samstag von 14 bis 16.30 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen.

www.museum-wnd.de

Im Kinosessel gemütlich machen

Wie wäre es mal wieder mit einem Kinobesuch? Im Central-Filmtheater in Nonnweiler läuft beispielsweise am Samstag, 28. Januar, um 17 Uhr und am Sonntag, 29. Januar, um 15 Uhr, der Animations-Streifen „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch.“ Darin muss der Kater feststellen, dass ihn seine Abenteuerlust bereits acht seiner neun Leben gekostet hat. Was nun?