Tipps fürs St. Wendeler Land Retter, Hip Hop und ein Besuch in der Vergangenheit

Zum zweiten Mal gastiert die Ausbildungsveranstaltung für technische Hilfeleistung mit Titel „Recus Days“ auf der Festwiese am Bostalsee. Seit Donnerstag können Besucher den Rettern bei Übungen zuschauen. Darüber hinaus ist täglich, so auch am Wochenende vom 23. und 24. September je von 10 bis 18 Uhr die Fachmesse der Feuerwehrtage geöffnet. Mit Ausnahme von Sonntag gibt es jeden Abend im Festzelt ein Musikprogramm. Freitag ab 19 Uhr tritt The new Ferry auf und am Samstag ab 20 Uhr Frantic. Am letzten Veranstaltungstag, 24. September, ist gegen 12.45 Uhr die Vorführung einer Windenrettung mit dem Rettungshubschrauber Christoph 66 geplant. Der Eintritt ist kostenfrei.