Wohin am Wochenende? : Tipps der SZ-Redaktion St. Wendel fürs Wochenende

„Saurier – Die Erfindung der Urzeit“, so lautet der Name einer Sonderausstellung, die das Urweltmuseum Geoskop auf der Burg Lichtenberg aktuell zeigt. Neben Original-Fossilien und Abgüssen fossiler Saurier finden sich zeitgenössische Modelle und Zeichnungen, Mitmachstationen sowie zweisprachige Info-Tafeln, welche die früheren und aktuellen Vorstellungen der Urzeittiere lebendig werden lassen. Foto: dpa/Artwork: ··Anthony Hutchings

St. Wendel Wenn es draußen regnet und stürmt, ist ein Kinobesuch genau das Richtige. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Museum? Die St. Wendeler SZ-Redaktion hat fürs kommende Wochenende wieder ein paar Freizeit-Tipps zusammengestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Grim Redakteur Lokalredaktion St. Wendel

Figurentheater-Tage

Die Kreisstadt und der Landkreis St. Wendel bringen wieder erstklassiges Figurentheater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ins Mia-Münster-Haus. Am Samstag zeigt die Hör- und Schaubühne Theater Töpperwien (Stuttgart) um 14 und 16 Uhr „Über die Felder und dann nach links", eine Weihnachtsgeschichte nach Otfried Preußler (für Kinder ab fünf Jahre). Um 19.30 Uhr zeigt das Figurentheater Ginganz (Scheden-Meensen) „Don Carlos, der Infanterist von Spanien“ (ab 16 Jahre). Am Sonntag führt das Hohenloher Figurentheater aus Herschbach „König Sofus und das Wunderhuhn" von Tankred Dorst und Ursula Ehler auf (ab fünf Jahre).

Weitere Infos und Kartenreservierung unter der Tel. (0 68 51) 8 09 19 30.

Adventsmarkt

Diesen Samstag lädt der Wendelinushof St. Wendel von 10 Uhr bis 16 Uhr zum Adventsmarkt in der Gärtnerei. Die Besucher erwartet ein reichhaltiges Angebot an Adventskränzen und Gestecken, Türschmuck, Weihnachtssternen, Mistelzweigen sowie Deko- und Bastelarbeiten aus eigener Herstellung. Auch Partnerbetriebe des Wendelinushofs werden mit handgefertigten Produkte vertreten sein. Die Besucher erwarten 3-D-Karten, Strick- und Häkelarbeiten, Schmuck und dekorative Accessoires. Liköre und Schnäpse runden das Angebot ab. Es gibt Grill-Spezialitäten sowie frische Waffeln und der Hofladen hat ebenfalls geöffnet. Weitere Infos gibt es unter der Tel. (0 68 51) 93 98 70.

Kölsche Nacht in Nonnweiler

Zur „Kölsche Nacht“ lädt am Samstag das Kulturamt Nonnweiler. Ab 21 Uhr wird die Kölsch- und Partyband „De Pänz“ den Besuchern in der örtlichen Kurhalle einheizen, verspricht der Veranstalter. Das Repertoire der auch außerhalb des Karnevals beliebten Combo besteht aus Titeln der bekanntesten kölschen Bands, unter anderem De Höhner, Brings, Kasalla, Cat Ballou, Bläck Fööss, De Räuber, Paveier Querbeat und BAP. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von acht Euro unter www.ticket-regional.de erhältlich. An der Abendkasse können Eintrittskarten für zehn Euro gekauft werden. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.nonnweiler.de.

Dino-Sonderausstellung

Einst wurde die Erde von sonderbaren Wesen bevölkert, die wir heute als Saurier kennen. Fossilien wie versteinerte Knochen, Zähne oder Trittsiegel zeugen von ihrer Existenz. Die Sonderausstellung „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“ im Urweltmuseum Geoskop auf der Burg Lichtenberg bei Kusel nimmt die Besucher mit auf eine faszinierende Reise zu den Sauriern und dem Wandel ihrer Darstellung durch die Zeit. Neben Original-Fossilien und Abgüssen fossiler Saurier finden sich zeitgenössische Modelle und Zeichnungen, Mitmach-Stationen sowie zweisprachige Info-Tafeln, die frühere und aktuelle Vorstellungen lebendig werden lassen. Weitere Infos und Öffnungszeiten unter www.urweltmuseum-geoskop.de

Kino-Wetter

Mehr Winter als Herbst – aber auch das nicht so richtig. Der November ist ein Monat, mit dem nicht allzu viel anzufangen ist. Es sei denn, man mag Popcorn, bequeme Sessel und große Leinwände. Denn wenn das Wetter draußen so richtig mies ist, ist ein Kino-Besuch umso schöner. In dieser Woche sind wieder mehrere Filme neu angelaufen, beispielsweise der Kinderfilm „Ein Weihnachtsfest für Teddy“. Schon lange sitzt das Kuscheltier im obersten Regal einer Losbude auf einem Weihnachtsmarkt. Der kleine Bär will endlich raus in die weite Welt. Das gelingt auch, aber das Leben außerhalb der Losbude ist nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Darum beschließt er, die kleine Mariann zu suchen, um gemeinsam mit ihr das schönste Weihnachtsfest aller Zeiten zu erleben.

Theater mit Räubern im Stress