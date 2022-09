Wohin am Wochenende? : Freizeit-Tipps der Redaktion

Am kommenden Sonntag, 18.September, lädt die saarländische Landespolizei wieder zum Tag der Polizei. Der findet dieses Mal auf dem Schaumberg-Plateau statt und dürfte wie immer für Kinder besonders interessant sein. Das Foto zeigt Jarin Dieter Grim beim Tag der Polizei 2021 am Saarbrücker Schloss. Foto: Thorsten Grim

St. Wendel Der Sommer neigt sich seinem Ende entgegen, aber noch ist es nicht so weit. Und darum gibt es auch noch einige Open-Air-Veranstaltungen am kommenden Wochenende. Aber nicht nur... Die SZ-Redaktion in St. Wendel hat ein paar Tipps für das kommende Wochenende zusammengestellt – allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Thorsten Grim Redakteur Lokalredaktion St. Wendel

Kreis St. Wendel

Wie wäre es zum Beispiel mit einem geführten Waldspaziergang, Lust darauf? Das trifft sich gut, denn der Saarforst lädt am 18. September zum Tag des offenen Reviers. Im Landkreis St. Wendel hat der Landesbetrieb die drei folgenden, jeweils etwa zwei Stunden dauernden Touren zusammengestellt: „Spaziergang mit dem Förster“ in Türkismühle. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Gemeinschaftsschule. Auf dem Waldparkplatz „An den Tannen“ startet um 17 Uhr eine „Waldführung“ im Bereich des Winterbacher Wurzelbachs. „Wald und Klimawandel“ ist Thema in Sotzweiler. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Waldparkplatz in Verlängerung der Forststraße.

Musiktage in St. Wendel

Das 31. Musikfestival WND Jazz geht ins zweite Wochenende. Am Freitag spielen ab 20 Uhr Zakouska und ab 21.30 Uhr das Ganna Ensemble. Am Samstag ab 20 Uhr spielt Klangcraft feat. Heinz-Dieter Sauerborn und ab 21.30 Uhr Adam Ben Ezra. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit Jazz for Kids. Dabei werden Pepe & Speedy das geheimnisvolle Pepephon erkunden. Um 18 Uhr spielt dann das Pablo Martin Caminero Trio und zum Abschluss an 19.30 Uhr das Heiri Känzig Travellin’ Sextett. Tickets für die Jazztage-Konzerte gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen bei www.ticket-regional.de.

Nichts für Luschen

Einen alten Bekannten hat der Modellbauclub Freisen anlässlich seines 20. Geburtstages verpflichtet, nachdem bisher in diesem Jahr alle größeren Veranstaltungen ausfallen mussten. Am Freitagabend, 16. September, wird der aus dem Fernsehen bekannte Comedian Ausbilder Schmidt alias Holger Müller sein aktuelles Programm im Freisener Kolpinghaus zum Besten geben. Einlass ist um 19.30 Uhr, die Show für alle „Luschen, Luschienen und Lurche“, wie es im Programm heißt, beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro. Kartenreservierung per E-Mail an g.werle@mbcf.de.

Blaulicht auf dem Schaumberg

Welche Fahrzeuge kommen bei der Polizei zum Einsatz und wie sind diese ausgerüstet? Wie läuft eine Fahrzeugkontrolle mit Hunden ab? Wie sind die Polizisten ausgestattet und welche Waffen tragen sie? Und was ist eigentlich ein SEK-Einsatz? Das und noch mehr können Besucher am Sonntag in Erfahrung bringen, wenn die saarländische Polizei zum „Tag der Polizei“ auf das Schaumberg-Plateau lädt. Für die kleinen Gäste wird neben der Kinderkommissarin Kiko auch ein Zauberer auftreten. Parkplätze sind ausgeschildert und werden alle 20 Minuten von einem Shuttle-Bus angesteuert. Die Veranstaltung beginnt um 11 und endet um 18 Uhr.

Wie die alten Rittersleut’

Ritter Ludwig von Sötern und Baldemar von Odenbach laden zur Nachtführung auf die Liebenburg bei Namborn. Dabei gewähren sie Einblicke in längst vergangene Zeiten. Danach bitten die beiden Edelleute zu einer kleinen Burgvesper. Treffpunkt zur etwa anderthalbstündigen Nachtführung am Samstag ist um 20 Uhr an der Schutzhütte auf dem Schlossberg. Am Tag darauf heißt es zwischen 14 und 18 Uhr: „Und sonntags zur Liebenburg“. Hierbei werden unter anderem diverse Rüstungsteile und Waffen aus dem Mittelalter gezeigt. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich unter der Tel. (0 68 57) 92 16 69.

Der Kulturherbst startet