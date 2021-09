Freitzeittipps für den Landkreis St. Wendel : In der Region stehen mehrere Veranstaltungen an

Die Pete Miller Band tritt am 4. September in Braunshausen auf. Foto: Horst Eisenbeis

Die Sommerpause scheint vorbei: Im St. Wendeler Land steigen wieder Sport-Events und Konzerte.

Mit dem Drahtesel über den Weiselberg-Radweg

Wer sportlich aktiv werden will, kann mit dem Drahtesel über den Weiselberg-Radweg strampeln. Dieser ist 26 Kilometer lang und nach Angaben der St. Wendeler Land Touristik mittelschwer. Die Tour startet an der Liebenburghalle in Eisweiler. Unterwegs erwarten die Sportler mehrere Sehenswürdigkeiten. So führt die Strecke beispielsweise in Reitscheid am Landwirtschaftsmuseum vorbei. Außerdem geht es nach Mosberg-Richweiler. Nach einem 440 Meter hohen Anstieg haben die Radfahrer werden die Radfahrer dort mit einem schönen Blick in die Umgebung belohnt.

Weitere Infos zu diesem und anderen Radwegen in der Region: www.bostalsee.de/aktiv/radfahren

Spaziergang um die Talsperre Nonnweiler

Die Talsperre in Nonnweiler ist das größte Wasserreservoir der Region. „Mit einer Wasserfläche von 96,4 Hektar ist dieser See zwar um einiges kleiner als der Bostalsee, weist jedoch aufgrund seiner Tiefe von rund 60 Metern ein Fassungsvermögen von rund 20 Millionen Kubikmeter auf“, erläutert ein Sprecher der St. Wendeler Land Touristik. Die Talsperre ist idyllisch in die Hochwaldlandschaft eingebettet und eignet sich daher bestens für einen Spaziergang in der Natur. Um den See führt ein elf Kilometer langer Rundweg. Dieser bietet die Option, einen Abstecher zum rekonstruierten „Züscher Hammer“, dem ehemals größten Eisenwerk des Hunsrücks, zu unternehmen.

Kelten kehren in ihr Dorf zurück

Jeden ersten Samstag im Monat wird im Keltenpark Otzenhausen die Geschichte lebendig. Dann ziehen die Hochwaldkelten in das Dorf am Fuße des Hunnenrings ein und präsentieren den Besuchern Handwerksvorführungen. Sie kultivieren einen keltischen Garten, betreiben Eisenverhüttung und andere Handwerke. Besucher können sich so eine Vorstellung machen, wie die Bewohner auf dem nahegelegenen keltischen Ringwall lebten. Die Keltendarsteller erklären die Welt der Kelten in der Eisenzeit fast aus erster Hand. Wie ein Sprecher mitteilt wird es am 4. September zudem eine Führung zum Ringwall geben. Diese beginnt um 14 Uhr und dauert drei Stunden.

Triathlon-Event am Bostalsee

Triathlonfieber am Bostalsee: Am Sonntag, 5. September, um 9 Uhr trifft sich dort zum neunten Mal die regionale und überregionale Triathlonszene. Die Athleten gehen in den Distanzen Top Race, Olympische Distanz (Einzel und Teamwettkämpfe) und in der Jedermann/-frau Distanz (Einzel- und Teamwettkämpfe) an den Start. Das Orga-Team von Top-Race-Germany hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, dem Triathlonsport auch während der Pandemie eine Plattform zu bieten. „Wir planen einen Triathlon, der auch die notwendigen Hygieneauflagen beinhaltet“, heißt es.

Weitere Informationen gibt es im Internet www.topracegermany.de.

Oldie Night mit der Pete Miller Band

Erstmals nach der Corona bedingten Auftrittspause wird die Pete Miller Band am Samstag, 4. September, um 20 Uhr wieder im Bürgerhaus Braunshausen auf der Bühne stehen. „Die Band freut sich sehr auf dieses Ereignis und auf ein Publikum, das hoffentlich immer noch gerne bereit ist, die Musik, den Beat und die Rock-Ära mit den Musikern zu teilen“, sagt ein Sprecher der Gemeinde Nonnweiler. Aufgrund der Pandemie ist eine Teilnahme nur mit einem tagesaktuellen Testnachweis, einem vollständigen Impfschutz oder einem Genesenen-Nachweis möglich. Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tel. (0 68 73) 6 60 10.

Orgelmusik in der Wendelinus-Basilika

Das dritte Konzert der Reihe „Orgelmusik am Abend“ steht am Samstag, 4. September, um 20 Uhr in der Wendelinus-Basilika in St. Wendel an. Wie ein Sprecher berichtet, wird Paulo Oreni aus Bergamo verschiendene Werke von Antonio Vivaldi (Bearbeitung: Johann Sebastian Bach), Franz Liszt (Bearbeitung: Jean Guillou), Marcel Dupré sowie eine Improvisation spielen. Der Eintritt ist kostenlos. Um eine Spende zur Finanzierung der Orgelkonzertreihe wird gebeten.