Einsatz in Grügelborn : Haus nach Brand unbewohnbar

In der Nacht auf Montag kämpften Feuerwehrleute gegen einen Brand in einer Reihenhaus-Siedlung in Grügelborn. Foto: Dirk Schäfer

Grügelborn Zwei Frauen und ein Kleinkind kommen aktuell bei Verwandten unter. In der Nacht auf Montag stand der Dachstuhl des Gebäudes in Flammen. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Es ist mitten in der Nacht zu Montag gewesen, als die Melder der Feuerwehrangehörigen in der Gemeinde Freisen losschrillten. Gegen 3.30 Uhr meldete die Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg einem Wohnhausbrand in der Lindenbornstraße in Grügelborn. Kurz darauf war schon der erste Retter im Einsatz. „Der stellvertretende Wehrführer der Gemeinde Freisen wohnt nur einige Häuser weiter“, berichtet Dirk Schäfer, Brandinspekteur im Landkreis St. Wendel. Zu diesem Zeitpunkt habe der Dachstuhl eines Hauses in einer Reihenhaussiedlung bereits komplett gebrannt.