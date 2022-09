Brand in Freisen : Wohnhaus nach Feuer unbewohnbar

Die Feuerwehr löschte den Brand in einer Reihenhaushälfte in Freisen. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr

Freisen Ein schrillender Rauchmelder in einer Reihenhaushälfte hat ein aufmerksamer Nachbar in der Freisener Strängstraße am Donnerstagabend gegen 16.58 Uhr bemerkt. Umgehend setzte er den Notruf ab, und die integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg alarmierte die Rettungskräfte.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits ein Feuer von außen sichtbar. Ausgestattet mit Atemschutz, verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zu der zweistöckigen Reihenhaushälfte. Da zu dem Zeitpunkt unklar war, ob sich noch Menschen im Gebäude aufhielten, wurden parallel zu den Löscharbeiten alle Räumlichkeiten kontrolliert, teilt ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Nach kurzer Zeit kam die Entwarnung, dass die Bewohner in Sicherheit sind und sich nicht im Brandobjekt aufgehalten haben.

Der Brand im Erdgeschoss hatte sich bereits auf eine Zwischendecke ausgebreitet. Im Zuge der Löscharbeiten musste diese entfernt und gezielt abgelöscht werden. Im Anschluss kontrollierte die alle Bereiche mit der Wärmebildkamera.

Aufgrund der enormen Rauchentwicklung ist das Haus aktuell unbewohnbar, heißt es weiter. Über die Ursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.