Volleyball : Altdorf war für den SSC Freisen keine Reise wert

Freisen Die Zweitliga-Volleyballerinnen des SSC Freisen haben am Samstag ihr Auswärtsspiel beim Tabellen-Zweiten TV Altdorf (bei Nürnberg) klar verloren. Vor 150 Zuschauern zog das Team von Trainerin Brigitte Schumacher mit 0:3 den Kürzeren (18:25, 21:25, 15:25). „Das war jetzt kein super schlechtes Spiel von uns, aber der Gegner war ziemlich stark“, erklärte SSC-Zuspielerin Leonie Dewes.

Freisen fand nicht gut in die Partie. Bei der ersten technischen Auszeit stand es bereits 8:3 für Altdorf. Auch bei der zweiten Auszeit im ersten Satz lag der SSC, bei dem Mittelblockerin Krystsina Bustamante-Lapko zur „wertvollsten Spielerin“ (MVP) gekürt wurde, klar mit 9:16 hinten. Am Ende ging der Satz mit 18:25 verloren.

Am Samstag empfängt Freisen nun um 18.30 Uhr in der heimischen Bruchwaldhalle Schlusslicht TV Waldgirmes. Die Gäste haben in der gesamten Saison erst einen einzigen Satz gewonnen – und zwar am vergangenen Samstag bei der 1:3-Heimniederlage gegen den SV Lohhof.