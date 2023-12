Trotz zweier Auswärts-Niederlagen des SSC Freisen Warum die Trainerin diesmal milder gestimmt ist

Dieses Mal wollte sie nicht so hart mit ihrer Mannschaft ins Gericht gehen: Nach der 0:3-Heimniederlage gegen die Grimma Volleys am 10. Dezember hatte Trainerin Brigitte Schumacher vom Volleyball-Zweitligisten SSC Freisen die Einsatzbereitschaft ihres Teams kritisiert (wir berichteten). Nun gab es für das Tabellen-Schlusslicht zum Jahres-Abschluss zwei weitere Niederlagen. Freisen unterlag am Samstag beim ungeschlagenen Spitzenreiter Schwarz-Weiß Erfurt mit 0:3 (25:27, 14:25, 13:25). Am Sonntag zog die Mannschaft beim VCO Dresden vor 110 Besuchern ebenfalls mit 0:3 den Kürzeren (13:25, 20:25, 20:25).