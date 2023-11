2. Volleyball-Liga Pro Neuer Boden bringt Freisen kein Glück

Freisen · Die Volleyballerinnen des SSC Freisen haben ihre beiden Heimspielen am Wochenende in der 2. Liga Pro verloren. Zudem verletzte sich Krystsina Bustamante-Lapko am Kreuzband. Der extra verlegte neue Boden brachte dem SSC also kein Glück.

28.11.2023 , 15:37 Uhr

Frust nach der zweiten Niederlage des Wochenendes: Die Spielerinnen des SSC Freisen mit Tine Kolb (Nummer 11, vorne) gehen nach der 0:3-Pleite gegen Stralsund enttäuscht vom Feld. Foto: Philipp Semmler

Von Philipp Semmler