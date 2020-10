Volleyball : Top-Neuzugang fiebert Derbys entgegen

Freisen Derby-Wochen für die Volleyballerinnen des SSC Freisen: An diesem Samstag empfängt der SSC in der 3. Liga Süd die VSG Saarlouis. Acht Tage später geht es zum TV Lebach. Freisens Top-Neuzugang Alica Zimmer ist voller Vorfreude.

Derbys sind für Sportler sozusagen das Salz in der Suppe. Das ist auch für die Volleyballerinnen des SSC Freisen so. Für den Drittligisten stehen nun – um im Bild von der Suppe zu bleiben – gleich zwei schmackhafte Mahlzeiten an. An diesem Samstag um 16 Uhr empfängt das Team von Trainerin Brigitte Schumacher in der heimischen Bruchwaldhalle Aufsteiger VSG Saarlouis. Am Sonntag in einer Woche reisen die Nordsaarländerinnen dann zum Dauerrivalen TV Lebach.