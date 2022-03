Volleyball : Heimspiel des SSC Freisen fällt aus

Jubeln konnten die Volleyballerinnen des SSC Freisen am Donnerstag nur abseits des Spielfeldes. Die fürs Wochenende geplante Partie gegen Bad Soden wurde dagegen nach Corona-Fällen abgesagt. Foto: B & K Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Freisen Das für diesen Sonntag geplante Nachholspiel der Zweitliga-Volleyballerinnen des SSC Freisen zu Hause gegen die TG Bad Soden ist abgesagt. „Nachdem wir fast die ganze Saison über von Corona verschont geblieben sind, hat es uns jetzt dann doch erwischt.

So wird der nächste Auftritt des SSC in der 2. Liga Süd am 26. März um 18.30 Uhr das Heimspiel gegen Spitzenreiter TV Dingolfing sein. Einen Tag danach um 16 Uhr trifft das Team von Trainerin Brigitte Schumacher ebenfalls zu Hause auf den VCO Dresden (Tabellen-Sechster). Freisen ist vor diesen Begegnungen Neunter. Der Vorsprung des Aufsteigers auf den ersten möglichen Abstiegsplatz beträgt sieben Punkte. Insgesamt stehen noch fünf Partien für Freisen auf dem Programm.