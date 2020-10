Volleyball : Volleyball-Spitzenspiel: Freisens Gegner tritt nicht an

So wie hier nach dem 3:1-Sieg gegen den VfB Ulm im September werden die Volleyball-Damen des SSC Freisen am Wochenende nicht jubeln, denn Gegner Sinsheim tritt nicht an. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Freisen SV Sinsheim bittet erfolglos um eine Verlegung des Spiels. SSC-Trainerin Schumacher: zu kurzfristig.

Das Topspiel der Volleyballerinnen des SSC Freisen in der 3. Liga Süd an diesem Samstag zu Hause gegen den SV Sinsheim findet nicht statt. Der Tabellendritte aus Sinsheim informierte Spitzenreiter Freisen am gestrigen Freitag per E-Mail, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten werde, da der Landkreis St. Wendel ein Corona-Risikogebiet sei.