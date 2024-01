Volleyball Die Lage des SSC Freisen verschärft sich

Die Volleyballerinnen des SSC Freisen konnten ihre Niederlagenserie auch vor den beiden vielleicht wichtigsten Begegnungen der Saison nicht stoppen: Am Samstag ging der SSC in der 2. Liga Pro zum sechsten Mal in Folge als Verlierer vom Feld. Vor 228 Zuschauern verlor das Team von Trainerin Brigitte Schumacher gegen den Tabellensechsten Bayer Leverkusen mit 0:3 (20:25, 21:25, 18:25).