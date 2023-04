Nachwuchs in Oberkirchen Zwei Nächte, zwei mal Vierlinge

Es ist laut in dem hintersten Abteil im Stall in Oberkirchen. Fast hört es sich an, als würden Babies jammern. Aber es sind vier kleine Lämmer, die dort mit ihrer Mutter Struppi separiert sind. Separiert, weil sie beim Besuch der SZ noch keinen Tag alt sind. „Sie haben Hunger“, begründet Florian Rolshausen, der den Hof Quackenmühle in Oberkirchen betreibt, den Lärm in dem doch recht einsamen Stall. Für die Vierlinge sind die Zitzen der Mama noch zu groß, sie schaffen es noch nicht, daran zu säugen. Also müssen Rolshausen oder dessen Mutter nachfüttern. Dafür wird Struppi abgemolken; die Milch kommt in Flaschen und wird fast stündlich erwartet von den vier Kleinen. Etwa 100 Milliliter trinkt jedes Schaf pro Mahlzeit.