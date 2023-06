Modellbau- und Spielzeugbörse in Freisen Große Auswahl in kleinem Maßstab

Indes konnten die Besucher an den anderen Ständen in allen Spurweiten nach ihren persönlichen Schätzchen suchen. Da gab es Rares und Gewöhnliches, Lokomotiven für Wechselstrom und Gleichstrom, in analog und digital, es gab Waggons für Güter und Personen, das passende Gleismaterial und hübsche kleine Häuschen und stattliche Bahnhöfe, kleine Dorfkirchen und große Dome, einfach alles, was man braucht, um eine kleine Welt in den Maßstäben 1:220 (Spur Z), 1:160 (Spur N), 1.87 (Spur H0), Spur 0 (1:43,5), Spur 1 (1:32) bis hin zur Gartenbahnspur G (1:22,5) zu erschaffen. Und es gab auch reichlich Fachliteratur und alte Kataloge sowie jede Menge Modellautos zum Beleben der Anlage, oder aber auch einfach nur zum Spielen oder Sammeln.