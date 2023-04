Veteranen-Treff in Baumholder Mit einem historischen Jeep zum Gedenktag

Der 29. März ist der National Vietnam War Veterans Day (Nationale Gedenktag der Vietnamkriegsveteranen), ein Tag, an dem die Veteranen des Vietnamkriegs gewürdigt werden sollen, einschließlich derjenigen, die in Kriegsgefangenschaft waren und als vermisst gelten. Dazu gehõren auch Veteranen, die in der Zeit des Korea- und Vietnamkrieges im US-Militär dienten und somit auch einen Beitrag zur Unterstützung leisteten, wenn auch nicht direkt in Vietnam.