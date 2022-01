Versuchter Einbruch in Oberkirchen : Einbruch in Cafeteria misslingt

Foto: Melanie Mai

Oberkirchen Zu einem Einbruchsversuch in die Cafeteria im Weiselbergbad in Oberkirchen ist es in der Nacht zu Samstag gekommen.

Bislang unbekannte Täter versuchten, die Terrassentür der Cafeteria mit einem Werkzeug aufzuhebeln, was jedoch misslang, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.