Freisen Unfall bei Freisen mit zwei Verletzten

Freisen · (him) Auf der L 133 bei Freisen ist es am Montag gegen 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Bei winterlichen Straßenverhältnissen befuhr dort ein Auto-Fahrer diese Gefällstrecke von Berschweiler (Rheinland-Pfalz) kommend in Richtung Freisen.

16.01.2024 , 15:17 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder