Zwischen Freisen und Baumholder Komplexe Rettungsaktion nach schwerem Verkehrsunfall auf L133

Freisen · Die Landstraße L133 zwischen Freisen und Baumholder wurde am Freitagabend zum Schauplatz eines schweren Verkehrsunfalls. Eine Person wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste in einer komplexen Rettungsaktion befreit werden.

16.03.2024 , 13:18 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall auf L133 zwischen Freisen und Baumholder Foto: Lukas Becker