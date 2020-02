Blaulicht : Schöner „Kindergeburtstag“: Sachbeschädigung und Drogenkonsum

Foto: dpa/Friso Gentsch

Freisen „Mehrere Kids schlafen in der Kreissparkasse in Freisen“ – dieser Vorfall ist der Polizei St. Wendel am Samstagvormittag gemeldet worden. Nachdem die Polizei die 14- bis 16-Jährigen geweckt hatte, stellte sich heraus, dass sie in der Nacht zuvor einen Geburtstag an einer Freizeitanlage in Freisen gefeiert hatten.