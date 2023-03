Gastfamilien auch im St. Wendeler Land gesucht OWU-Kicker sollen wieder in Oberkirchen spielen

Denn es ist lange her, seitdem die Studenten der Ohio Wesleyan University (OWU) zum letzten Mal in Deutschland waren. Das war 2017, also noch ein Jahr vor der Tour einer Baumholder Delegation nach Delaware. Denn die geplanten Besuche 2020 und dann 2021 fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun schreibt der Professor und Trainer der Fußballmannschaft, Jay Martin, an Bernd und Melanie Mai, die Organisatoren der Tour: „Wir kommen am 1. August und reisen am 15. August wieder ab. Sicher.“ Es handelt sich dabei um 28 Studenten sowie deren Betreuer.