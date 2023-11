Operation Good Cheer Gastfamilien für junge Soldaten über Weihnachten gesucht

Das Hauptquartier hofft, dass viele Soldaten, aber auch noch weitere deutsche Familien, ihre Bereitschaft zeigen, an diesem Programm teilzunehmen. Die Entfernung und Fahrzeit zum Militärstandort Baumholder spielt bei der Teilnahme eine besondere Rolle. „Die Gastfamilien sollten nicht weiter als 100 Minuten Fahrzeit von hier entfernt wohnen“, so Mai, „damit in einem Notfall eine zügige Rückkehr der Soldaten gewährleistet ist“.