Spatenstich in der Wetzel-Kaserne 60 Millionen Euro für ein Stück Heimat: Was auf dem US-Standort Baumholder entsteht

Die Baugeräte stehen bereit, erste Arbeiten werden auch schon ausgeführt, als in der vergangenen Woche der obligatorische erste Spatenstich in der Wetzel-Kaserne in Baumholder vollzogen wird (wir berichteten kurz). Es ist der Startschuss für den Bau von insgesamt 52 neuen Townhouses, Wohnhäusern, die die Lebensqualität der US-Soldaten und deren Familien verbessern sollen. Außerdem entsteht in diesem Zug ein Apartment-Gebäude in den Smith-Barracks. Aber das ist alles nur der Anfang.