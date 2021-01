Blaulicht : Illegale Drogen in Auto und Wohnung

Illegale Drogen in Auto und Wohnung

Oberkirchen Unter Drogeneinfluss führte ein Mann am Samstag einen Wagen. Aber das war nicht sein einziges Vergehen.

Einer Polizeistreife ist am Samstag in Oberkirchen ein Fahrzeug aufgefallen. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Oberkirchen, unter Drogeneinfluss stand. Das berichttet die Polizei. Die Beamten fanden in dessen Fahrzeug weitere Drogen und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Hausdurchsuchung im Anschluss führte zum Auffinden weiterer illegaler Drogen.