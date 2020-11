Blaulicht : Polizei sucht nacht dunklem Auto

Freisen Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 17.10 Uhr in der Baumholderstraße in Freisen gekommen.

Dort befuhr ein BMW-Fahrer diese Straße aus Richtung Baumholder kommend. In der Ortsmitte musste er an zwei am Straßenrand geparkten Autos vorbeifahren. Gleichzeitig kam ihm ein Pkw-Fahrer entgegen, der sich nach seinen Angaben zum Teil auf seinem Fahrstreifen befand. Der BMW-Fahrer versuchte, diesem nach rechts auszuweichen und stieß gegen die geparkten Autos, berichtet die Polizei. Auch der BMW wurde beschädigt. Der entgegenkommende Wagen fuhr unerlaubt weiter und hielt nicht an, so der Polizei-Sprecher weiter. Es soll sich um einen dunklen Pkw mit Xenon-Scheinwerfern gehandelt haben. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.