Unfall bei Freisen Rallye-Fahrzeug kollidiert mit Motorrad

Wie sich vor Ort herausstellte, war ein Fahrzeug der laufenden ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye in den Verkehrsunfall verwickelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 55-jährige Fahrer aus Arnstorf mit seinem 31-jährigen Beifahrer aus Obersontheim mit ihrem Skoda Fabia R5 nach Absolvierung der Wertungsprüfung Windpark auf der Abfahrt im öffentlichen Verkehrsraum. Sie befuhren einen Feldwirtschaftsweg in Richtung der L 133. An der L 133 bog der Rallye-Teilnehmer nach links in Richtung Baumholder ein, ohne auf den Motorradfahrer zu achten.