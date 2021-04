Unfall bei Haupersweiler : Fahrer kommt mit dem Wagen von der Straße ab

Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag auf der L122 zwischen Haupersweiler und Osterbrücken mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Foto: Lukas Becker

Haupersweiler Sonntagnachmittag rückte auch die Feuerwehr zu diesem Unfall aus, da zunächst gemeldet worden war, dass der Fahrer eingeklemmt sei. Dieser Verdacht bestätigte sich vor Ort nicht.

Die Integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg hat am Sonntagnachmittag kurz nach 17 Uhr Alarm für die Feuerwehr Freisen ausgelöst – mit dem Stichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“. Für die Einsatzkräfte ging es zur L122 zwischen Haupersweiler und Osterbrücken aus. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, war ein BMW, besetzt mit nur einer Person, aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter tiefer auf einem Feld neben der Straße zum Stehen gekommen.

„Der ersten Meldung zu Folge sollte sich der Fahrer noch in dem Unfallfahrzeug befinden und eingeklemmt beziehungsweise eingeschlossen sein“, schildert der Sprecher. Dieser Verdacht habe sich vor Ort nicht bestätigt. Der Fahrer stand bereits am Fahrbahnrand, als die Feuerwehr eintraf. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.