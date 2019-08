Blaulicht : Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn

Der Rettungshubschrauber stand parat beim Unfall auf der Autobahn 62 bei Freisen. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr

Freisen Zu einem Unfall ist die Feuerwehr am Donnerstag gegen 19 Uhr auf die Autobahn 62 gerufen worden. Zwischen Freisen und Birkenfeld, in Höhe des Rastplatzes „Freisener Kreuz“, befinde sich ein Auto in unbekannter Höhe in einem Baum, lautete die Meldung.

Daher wurde zusätzlich zu den Löschbezirken aus Freisen und Haupersweiler die Drehleiter aus St. Wendel alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheiten gab es jedoch rasch Entwarnung. Die zwei Insassen des VW-Passat hatten sich selbst aus dem Unfallfahrzeug befreit, teilt ein Feuerwehr-Sprecher mit. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug, welches in zwei Metern Höhe im Gestrüpp steckte, machte die Feuerwehr für den Abschleppdienst zugänglich. Weiterhin unterstützte die Feuerwehr bei der Sicherung der Einsatzstelle. Über die Unglücksursache sowie die Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.