Fotoclub Tele Freisen : „Ein Aushängeschild fürs Land“

Freisen Umweltminister Reinhold Jost besuchte die Outdoor-Ausstellung des Fotoclubs Tele Freisen.

„Das ist Fotografie auf ganz hohem Niveau und eine echt großartige Ausstellung“, sagte der saarländische Umweltminister Reinhold Jost bei seinem Besuch am Donnerstag in Freisen. Bürgermeister Karl-Josef Scheer (SPD) und Vorstandsmitglieder sowie der Ehrenvorsitzende des Fotoclubs Tele Freisen, Franz Rudolf Klos, zeigten dem Minister die Outdoor-Ausstellung in der Gemeinde. An verschiedenen Plätzen können Interessierte auf hochwertigen Planen die besten Fotografien der Landesfotoschau (Lafo) 2021 in großem Format besichtigen. Reinhold Jost hatte die Schirmherrschaft für die Lafo übernommen, die vom Fotoclub Tele Freisen ausgerichtet wurde. Die Outdoor-Ausstellung kann noch bis zum Herbst in Freisen besucht werden. Der Minister regte an, die prächtigen Fotografien danach auch in Saarbrücken zu zeigen, teilt ein Sprecher des Fotoclubs mit.