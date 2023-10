Hahnweiler Eine unglaubliche Aufholjagd zur Meisterschaft

Doch dann startete er eine Aufholjagd. Pfeilschnell und mit Nerven aus Stahl fuhr er in den folgenden Läufen von Sieg zu Sieg machte der 34-Jährige aus Hahnweiler Stück für Stück Boden gut, dominierte schließlich auch das Saisonfinale bei der Rallye Stemweder Berg – und sicherte sich gleichzeitig auch seinen dritten deutschen Meistertitel nach 2018 und 2021. Gemeinsam mit seinem Pfälzer Beifahrer Tobias Braun, der am ersten Rallyetag seinen 29. Geburtstag feierte, setzte sich der Polizeihauptkommissar vom Start weg an die Spitze des gut 60 Teilnehmer starken Feldes und baute die Führung sukzessive aus. Weder ein Regenschauer auf den ersten beiden Wertungsprüfungen, noch die einsetzende Dunkelheit am Ende der ersten Etappe konnte das Duo in seinem Skoda Fabia RS Rally2 stoppen.