Fotoclub Tele Freisen Tele Freisen belegt bundesweit dritten Platz bei der Clubwertung

Bei der Jugend waren Leonard Schröck mit Platz vier in der AK 1 sowie Kayla Weber mit Platz zwei, Lina Kampf, Mara Müller und Luke Essig (jeweils Platz sechs, in der AK 0) erfolgreich. „Das ist ein großartiges Gesamtergebnis für unseren Verein“, freut sich der Vorsitzende des Clubs Tele Freisen, Steffen Klos. „Wir sind breit aufgestellt und spielen bundesweit in der Spitze mit. Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Fotografinnen und Fotografen.“