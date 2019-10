Streik : Bei der US-Armee in Baumholder wird gestreikt

Baumholder Als Teil der laufenden Tarifauseinandersetzung bei den Stationierungsstreitkräften ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die zivilen Beschäftigten des Standortes Baumholder an diesem Donnerstag zum ganztägigen Warnstreik auf.

„Der Streik wird Wirkung zeigen. Wenn beispielsweise die Vergabestelle für Dienstfahrzeuge streikt, bekommt auch niemand ein Fahrzeug“, erläutert Sylvia Porn, ver.di-Ehrenamtliche am US-Standort Baumholder. Auch die militärische Personalabteilung, das Quality Management und das Wasserwerk werden laut Porn bestreikt „Wir stehen hinter den Beschäftigten und gehen davon aus, dass sich uns noch weitere Abteilungen anschließen. Wir sind streikbereit“, sagt Susanne Riedel, zuständige ver.di-Gewerkschaftssekretärin. Ver.di will mit dem Warnstreik den Druck auf die nächste Verhandlungsrunde erhöhen. Bisher haben die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt.



Für die bundesweit rund 11 000 zivilen Beschäftigten bei den Stationierungsstreitkräften, davon rund 7500 in Rheinland-Pfalz, ist die erste Verhandlungsrunde am 1. Oktober in Frankfurt am Main ohne Ergebnis geblieben. Die Arbeitgeberseite legte ver.di kein Angebot vor. In Rheinland-Pfalz sind Beschäftigte an den Standorten in Germersheim, Sembach, Kaiserslautern, Ramstein, Miesau, Pirmasens, Landstuhl, Baumholder, Wackernheim und Spangdahlem betroffen. ver.di fordert Lohn- und Gehaltserhöhungen im Volumen von sechs Prozent sowie die Erhöhung aller Einkommen auf mindestens 2000 Euro. Weiter werden signifikante Verbesserungen bei den Einstiegsgehältern und Auszubildendenvergütungen gefordert, teilt ein Gewerkschafts-Sprecher weiter mit. Ziel von ver.di sei es, die zahlreichen offenen Stellen zu füllen und die damit einhergehende Mehrbelastung für die Beschäftigten abzubauen.