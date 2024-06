Tag der Artenvielfalt Von Hermelinspinnern, Braunaugen und Signalkrebsen

Dabei wird jedes Jahr ein anderes Gebiet in den Fokus gestellt. In diesem Jahr ging man in der Bliesaue in Alsfassen, zwischen der Felsenmühle und der Göckelmühle, auf Forschungstour. Und das hatte einen Grund: „Meine Mutter stammt gebürtig aus dem Mühlwiesgässchen in unmittelbarer Nähe, weshalb ich mit meinem Opa von Klein auf regelmäßig hier in der Natur unterwegs war. Und später hat mein Sohn Alexander, der jetzt auch mitorganisiert hat, in diesem Bereich 15 Jahre lang Tagfalter-Monitoring gemacht. Da war es mir ein Anliegen, die Gegend zwischen Felsenmühle und Göckelmühle einmal genauer unter die Lupe zu nehmen“, erläuterte Organisator Steffen Caspari im Vereinsheim des Schützenhauses Diana, wo man nach dem Expertentag erste Ergebnisse zusammenfasste.