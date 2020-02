Sturm auf das Rathaus : Hexen übernehmen das Zepter in Freisen

Freisen Bis Aschermittwoch schwingen die Hexen in Freisen das Zepter, respektive den Besen.

Im Anschluss zog das komplette hexende Gefolge mit dem Bürgermeister an der Leine in den Ratssaal, wo die Anklageschrift verlesen wurde. Oberhexe Elena ließ nichts aus und bezichtigte den Gemeindechef der Unfähigkeit und Untätigkeit und war besonders erzürnt darüber, dass er sie bei der ersten Anhörung versetzt hatte. „Das bedeutet doppeltes Strafmaß“, war die Folge. Und so sah sich die Gemeindespitze mit Beigeordneten und Ortsvorstehern einer Inhaftierung bis Aschermittwoch gegenüber, die auch nicht durch eine flammende Verteidigungsrede des Bürgermeister hatte abgewehrt werden können. Im Zug ging es durch die Gemeinde. „Gehe in das Gefängnis, begib Dich direkt dorthin, gehe nicht über Los“, so könnte man eine Anleihe beim allseits bekannten Spiel Monopoly machen.