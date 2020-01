Buschbrände in Australien : „Ich stand auf der Straße und habe geweint“

Ein Känguru hüpft durch das von Rauchschwaden vernebelte Buschland. Eine Milliarde Tiere sind nach Schätzungen bereits getötet worden. Foto: dpa/Lukas Coch

Grügelborn/Perth Jessica Theobald lebt zurzeit in Australien. Der SZ berichtet die Studentin aus Grügelborn, wie sie die verheerenden Buschbrände erlebt.

Die Flammen kennen kein Erbarmen. Unermüdlich bahnen sie sich ihren Weg durch Australien – und verschlingen alles, was ihnen in die Quere kommt. Eine Fläche so groß wie ganz Süddeutschland haben sie bereits in Schutt und Asche gelegt. Mindestens 26 Menschen verloren durch die verheerenden Buschfeuer ihr Leben. Experten schätzen, dass eine Milliarde Kängurus, Koalas, Vögel, Reptilien und andere Tiere in den Bränden gestorben sind. Es scheint, als würde ein ganzer Kontinent in Flammen aufgehen. Eine Verbesserung der Lage ist aktuell nicht in Sicht. Noch immer sind hunderttausende Menschen auf der Flucht, ganze Städte werden evakuiert und die Temperaturen klettern weiter in die Höhe.

„Man kann den Rauch ganz extrem riechen und den rosa-grauen Qualm sehen. Der Himmel ist trüb“, berichtet Jessica Theobald. Die Studentin aus Grügelborn absolviert zurzeit ihr Auslandssemester an der Universität in Perth, der Hauptstadt des Bundesstaates Western Australia. Am 1. Januar ist sie dort angekommen – und hat gleich die gedrückte Stimmung bemerkt. „In der Stadt hängen an vielen Gebäuden Bildschirme. Sie zeigen unverblümt, was zurzeit in Teilen Australiens passiert. Das ist schon krass“, sagt die 26-Jährige. Immer wieder blieben Menschen vor diesen Bildschirmen stehen. Nicht selten kämen ihnen dabei die Tränen. „Mir ist es auch so gegangen. Ich bin kein sentimentaler Mensch, aber als ich einige Aufnahmen gesehen habe, stand ich auch auf offener Straße und habe geweint“, erzählt Theobald.

Jessica Theobald aus Grügelborn studiert ein Semester lang in Perth. Die Fotos zeigen sie mit Koala und Känguru im Caversham-Wildlife-Park. Foto: Theobald

Bislang war Perth weitestgehend von den Bränden verschont geblieben. Doch am Donnerstag gaben die Behörden erste Warnungen für den Süden der Stadt heraus. „Wir sollen die Fenster und Türen geschlossen halten“, berichtet die junge Frau aus dem St. Wendeler Land. Der Grund: Es sind Feuer in Rockingham und Armadale verzeichnet worden. Die Orte liegen etwa 30 bis 40 Kilometer von Perth entfernt. Auch einige Straßen in der Umgebung seien gesperrt. „Wir sind vom Rest des Landes abgeschnitten. Der Highway zwischen Western Australia und Southern Australia ist dicht“, sagt die angehende Bauingenieurin. Sie vermutet, dass sich die Situation auch wegen des Windes zugespitzt hat. „Der weht seit ein paar Tagen besonders stark.“ Auch die Temperaturen würden immer weiter ansteigen. Vergangene Woche habe die Hitzewelle mal eine kurze Pause eingelegt. Das Thermometer zeigte lediglich 22 Grad an. „Aber mittlerweile liegen wir schon wieder bei 32 Grad“, erzählt Theobald.

Dichte Rauchwolken steigen über einem Wald auf, in dem ein Wildfeuer wütet. Schon seit Oktober dauern die Brände in Australien an. Foto: dpa/Glen Morey

Dieses Baby-Känguru hatte Glück: Der Feuerwehrmann Dave Soldavini hat es gerettet. Foto: dpa/Jeremy Mcmahon

Ein Löschhubschrauber fliegt über ein Buschfeuer. Die Brände geraten immer mehr außer Kontrolle. Foto: dpa/State Government Of Victoria

Jessica Theobald. Foto: Theobald