Ursache steht fest : Stromausfall in Freisen – Kläranlage wird mit Notstromaggregat betrieben

Die Windräder im Windpark Freisen können infolge der Störung keinen Strom in das Netz einspeisen. Aufnahme vom 21. September 2019. Foto: Thomas Reinhardt

In der Gemeinde Freisen ist in der Nacht teilweise der Strom ausgefallen. Die Ursache für den Stromausfall stand schnell fest – das ist die Lage am Morgen.

In der Gemeinde Freisen im Saarland gab es in der Nacht einen Stromausfall. Allein auf dem Serviceportal störungsauskunft.de meldeten sich 23 betroffene Anwohner. Die Polizei bestätigte auf SZ-Anfrage die Störung. Demnach waren vor allem die Ortsteile Reitscheid, Oberkirchen und Haupersweiler vom Stromausfall betroffen.

Umgestürzter Baum verursacht Stromausfall in Freisen

Auch die Ursache für die Störung der Stromversorgung in mehreren Ortsteilen der Gemeinde Freisen steht fest: Donnerstagnacht gegen 2.30 Uhr war bei Haupersweiler ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt.

