“Frääse für Frääse“ Stiftung will Dorfgemeinschaft fördern

Christian Haupenthal hat eine Vision: Er wünscht sich wieder mehr Leben in seinem Heimatort Freisen. „Die Entwicklung der Dorfgemeinschaft ist seit Jahrzehnten rückläufig. Das zeigt sich unter anderem am Vereins- und Kneipensterben“, sagt der 39-Jährige. Früher hätten die Menschen mehr Zeit gehabt, Veranstaltungen zu organisieren. Heutzutage hingegen gebe es immer weniger Ehrenamtler, die sich für das Miteinander einsetzen. „Das hat zur Folge, dass in kleinen Orten kaum mehr etwas los ist“, beklagt Haupenthal. Er hat sich das Ziel gesetzt hat, dieser Entwicklung entgegenzuwirken.