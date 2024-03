Volleyball Ligaverbleib: Warum Freisen doch hoffen darf

Nach vier spielfreien Wochen gehen die Volleyballerinnen des SSC Freisen an diesem Samstag wieder in der 2. Liga Pro ans Netz. Um 18.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainerin Brigitte Schumacher den Tabellendritten TV Dingolfing. Da nicht alle Ligakonkurrenten so lange spielfrei hatten wie der SSC, konnten in den zurückliegenden Wochen einige der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf Punkte einfahren. Das hat zur Folge, dass die Chancen des Schlusslichts auf den Ligaverbleib fünf Spieltage vor dem Saisonende auf ein Minimum gesunken sind: Der SSC Freisen hat elf Zähler Rückstand auf Rang elf, den ersten Nichtabstiegsplatz.