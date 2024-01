2. Volleyball-Bundesliga Pro Löst eine Umschulung das Problem?

Es war eine etwas überraschende Rückkehr: Anfang Januar dieses Jahres verkündeten die Volleyballerinnen des SSC Freisen, dass im Kampf um den Ligaverbleib Carolin Späth das Team verstärken wird. Die aus Idar-Oberstein stammende Diagonalspielerin war bis Oktober 2021 für den SSC in der 3. Liga und in der 2. Liga Süd ans Netz gegangen. Danach pausierte sie, weil sie anfing, in Göttingen Medizin zu studieren.