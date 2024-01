SSC Freisen Der starke Auftritt bleibt unbelohnt

Am Mittwoch wurde ihre Verpflichtung bekannt gegeben, am Samstag stand der Neuzugang schon auf dem Feld: Die aus den USA stammende Mittelblockerin Madeline Cardenas gab bei der 0:3-Heimniederlage von Schlusslicht SSC Freisen in der 2. Liga Pro gegen den Tabellenzweiten DSHS Köln ihr Debüt. Sie meinte nach der Partie vor 279 Zuschauern: „Das Team hat gut gespielt, mit meiner eigenen Leistung bin ich aber nicht zufrieden. Ich denke, dass ich besser spielen kann – vor allem wenn ich die Mannschaft besser kennengelernt habe.“