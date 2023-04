Volleyball Emotionale Momente, aber kein Jubel beim SSC

Es war ein echter Gänsehaut-Moment: Vanessa Fox, Mittelblockerin des Volleyball-Zweitligisten SSC Freisen, schaute nach der Partie ihrer Mannschaft am Samstag gegen den VCO Dresden gebannt auf die große Video-Leinwand in der Freisener Bruchwaldhalle. Dabei fuhr sich die langjährige Leistungsträgerin auch mehrmals mit der Hand über die Augen, um eine Träne wegzuwischen. Auf der Leinwand lief eine Präsentation, die Bilder aus ihrer Zeit beim SSC von Kindesbeinen an zeigte. Gebannt schauten auch die 264 Zuschauer auf die Leinwand, während die Ballade „Amoi seg ma uns wieder“ von Andreas Gabalier lief. Auch SSC-Trainerin Brigitte Schumacher rang um Fassung: „Vanessa spielt seit ihrem elften Lebensjahr im Verein. Sie zu verabschieden, war sehr emotional. Ich war immer ihre Trainerin – und das ist dann so, wie wenn man als Mutter sein Kind verabschiedet.“