Volleyball SSC Freisen hadert mit einer Entscheidung

Die meisten der 250 Zuschauer auf den vollbesetzen Rängen jubelten – auch die Spielerinnen des SSC Freisen rissen freudestrahlend die Arme nach oben. Im Heimspiel in der 2. Liga Pro gegen den ehemaligen Erstligisten Nawaro Straubing hatten die Gastgeberinnen am Samstag beim Stand von 26:25 im zweiten Durchgang ihren dritten Satzball, als ein Schmetterball der Gäste im Aus landete. Alle dachten, der SSC Freisen hätte den Satz mit 27:25 gewonnen – und damit nach dem 18:25 im ersten Satz den Ausgleich geschafft. Doch der Jubel verwandelte sich in Entsetzen. Das Schiedsrichter-Duo zeigte einen Punkt für Nawaro Straubing an. So hieß es 26:26 – und wenig später hatte der SSC Freisen den zweiten Satz mit 27:29 verloren.