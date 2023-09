Volleyball Verstärkung für das Abenteuer sucht

Der SSC Freisen ist aus der 2. Liga in die 2. Liga aufgestiegen. Was komisch klingt, erklärt sich beim Blick auf die Spielklassen-Reform im Frauen-Volleyball. Bislang gab es unterhalb der Bundesliga eine zweigleisige 2. Liga. Diese war in eine Nord- und eine Süd-Staffel geteilt. Diese Spielklassen gibt es weiterhin. Zwischen der Bundesliga und der zweigeteilten 2. Liga wurde aber die eingleisige 2. Liga Pro eingeführt. Der SSC Freisen schaffte die sportliche Qualifikation dafür – und konnte auch die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bedingungen für einen Aufstieg erfüllen. Am Sonntag, 17. September, startet für den SSC Freisen die Saison. Dann sind die Saarländerinnen um 16 Uhr bei den Volleys Essen gefordert.