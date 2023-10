2. Volleyball-Bundesliga Freisen hofft auf einige „Kunst-Stücke“

Vanessa Kunst will es wissen: Die 20-jährige Volleyballerin aus Lebach hat vor dieser Saison einen großen Schritt gewagt: Von ihrem Heimatverein, dem Regionalligisten TV Lebach, ist sie zum drei Klassen höher spielenden SSC Freisen aus der 2. Liga Pro gewechselt. „Ich will das Bestmögliche aus mir herausholen und schauen, was spielerisch noch geht“, sagt die Auszubildende, die bei der Polizei beschäftigt ist, zu ihren persönlichen Zielen. Ein klein wenig „Anschubhilfe“ war für die Lebacherin, die beim TV auch schon in der 3. Liga ans Netz ging, aber für diesen Sprung trotzdem nötig.