Spatenstich in Baumholder Der Lagerhof ist bald nur als Hotel Geschichte

Geht es nach dem Wohlfühl-Aspekt, braucht der US-Standort in Baumholder kein neues Hotel. Denn hört man sich am Freitag beim offiziellen Spatenstich für die neue „Baumholder Army Lodge“ um, bekommt man viel Schwärmerei mit. Wehmut liegt gar in der Luft. Selbst Tommy Mize, der Direktor für alle Installationen der US-Army europaweit, bemüht Superlative: „Ich kenne alle Hotels der Army in Europa, der Lagerhof ist mein Favorit.“ Denn alle Gästehäuser sähen gleich aus, so Mize. Bis auf den Lagerhof. Dort merke man sofort, dass man in Deutschland sei: „Es hat seinen ganz eigenen Charakter.“